Киев, 28 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. Приоритетной задачей Киева должно стать возвращение Крыма в состав Украины, заявил 28 июня украинский президент Петр Порошенко, открывая церемонию празднования Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве.

Рене Магритт. Попытка невозможного. 1928

По словам украинского лидера, вопрос возвращения Крыма и двух регионов Донбасса, как и достижение мира на Украине, будет приоритетным при осуществлении им полномочий президента. Порошенко добавил, что в Киеве ведется подготовка к включению в конституцию особого статуса национальной автономии крымских татар в Крыму.

Напомним, Крым перешел в состав России после всенародного референдума 2014 года. Решение о выходе из состава Украины приняли 96,77% избирателей полуострова и 95,6% севастопольцев.

Читайте также: В Крыму призвали Киев не заиграться в «оловянных солдатиков»