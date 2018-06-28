Омск, 28 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В губернаторы Омской области решил выдвинуться ещё один кандидат. Сегодня, 28 июня, документы в областную избирательную комиссию принёс житель города Омска Вячеслав Сибирский.

Пресс-служба избирательной комиссии Омской области Кандидат в губернаторы Омской области Вячеслав Сибирский (справа)

Как сообщили ИА REGNUM в региональном избиркоме, Вячеславу Сибирскому 35 лет, он является директором ООО «СибРемСервис». В выборах губернатора решил принять участие в качестве самовыдвиженца.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы губернатора Омской области состоятся в единый день голосования — 9 сентября 2018 года. До Сибирского о своём намерении побороться за губернаторский пост объявили депутат Троицкого сельского поселения Омского района Ирина Дроздова (самовыдвижение), завкафедрой в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете Анатолий Соловьёв (самовыдвижение), а также депутат горсовета Омска Алексей Ложкин, выдвинутый ЛДПР.

Первым документы в избирком подал врио губернатора региона Александр Бурков. Несмотря на то, что Бурков является членом партии «Справедливая Россия», он идёт на выборы как самовыдвиженец. Ранее о намерении его поддержать объявили справороссы, единороссы, а также коммунисты. Своего кандидата на пост омского губернатора КПРФ выдвигать не будет.

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