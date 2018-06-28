Пермь, 28 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. В Перми коммунальщики увеличат усилия по поливке и мойке проезжей части. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, подрядчик способен интенсивнее проводить влажную уборку дорог.

Поливальная машина

Перед коммунальщиками поставлена задача не только бороться с пылью и освежать улицы, но и не повредить дорожное покрытие. Весной поливомоечную технику переоборудовали на летний вариант, поэтому сейчас подрядчику поставленная чиновниками задача по силам. Мэрия потребовала поливать дороги несколько раз ‑ и днём, и ночью.

Добавим, что в Прикамье пришла аномальная жара. Конец июня синоптики обещают жарким и сухим. Влажная уборка городу пойдёт на пользу.