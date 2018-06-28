Британию беспокоит резерв НАТО, Иран – дружба России и Сирии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Возможное сближение: в США выступают за диалог с Москвой;
- Усилить подготовку: Лондон призывает повысить интенсивность учений НАТО;
- Использовать весь спектр: военные США не хотят покидать Южную Корею;
- Иран обеспокоен: Тегеран тревожит сближение России и Сирии;
- Двойные стандарты: в Венгрии считают, что Еврокомиссия убила «Южный поток».
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