Киев, 28 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Украинская конституция является одной из самых демократичных конституций мира, она наследует идеи соратника гетмана Ивана Маземы — Филиппа Орлика. Об этом написал президент Украины Пётр Порошенко в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По словам украинского лидера, появившийся на свет в 1710-м году документ «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского» Филиппа Орлика был одним из самых прогрессивных документов той эпохи и «опередил своё время».

Порошенко подчеркнул, что сегодняшний основной закон Украины «как наследница идей и принципов» документа, вышедшего из-под пера соратника Мазепы, является «одним из самых демократических основных законов в мире».

Напомним, Филипп Орлик создал свой политико-правовой проект в надежде на победу войск Карла XII в Северной войне над Россией. После того, как шведские войска были разгромлены, Орлик, будучи в эмиграции, безуспешно пытался получить прощение Петра I.