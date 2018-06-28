Берлин, 28 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Перед началом саммита глав государств и правительств стран Евросоюза (ЕС) в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель выступила перед Бундестагом, где заявила, что тема миграции может стать «вопросом судьбы Европейского союза», передает телеканал N-TV 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель признала, что в немецком и европейском праве об убежище существуют недостатки, и хотя число прибывающих мигрантов стало ниже, оно еще не удовлетворительно. Меркель повторила свое решение 2015 года не отклонять на немецкой границе лиц, ищущих убежища. В то же время она признала необходимость принятия мер против лиц, которым отказано в предоставлении убежища, и упомянула об убийце 14-летней Сюзанны Фельдман и о трудностях, связанных с депортацией бывшего телохранителя Усамы бен Ладена.

Совместная система предоставления убежищ на саммите ЕС принята не будет, поскольку стороны не договорились по двум вопросам из семи, стоящих на повестке. На саммите будет обсуждаться вопрос корректировки Дублинского регламента.

Ангела Меркель в своем выступлении отметила, что, несмотря на все разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа, трансатлантический союз остается крайне важным для Германии. «Мы (…) убеждены, что этот альянс остается центральным для нашей общей безопасности», — сказала она.

Саммит глав государств и правительств стран ЕС начнется сегодня в Брюсселе во второй половине дня. Основной повесткой саммита будет миграционный вопрос.