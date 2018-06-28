Вашингтон, 28 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Итальянский автобренд Alfa Romeo уберёт из своей линейки в США спортивное купе 4C, об этом журналистам сообщил представитель компании Дэни Притт, его слова передал 27 июня портал Motor Authority.

Значок Alfa Romeo

Притт добавил, что при этом компания продолжит продавать в США вариант 4C с кузовом кабриолет. При этом цена машины увеличится на $1 тыс. и составит $66 900. В качестве причины остановки продаж купе 4C называется невысокий спрос. В компании отметили — за последние 2,5 года в США был продан всего 1561 экземпляр 4C.

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Напомним, Alfa Romeo 4C — двухместный спорткар, который компания выпускает с 2013 года. Концептуальная версия машины впервые была показана на мотор-шоу в Женеве в 2013 году.