Alfa Romeo остановил продажи спортивного купе 4C в США из-за низкого спроса
Вашингтон, 28 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Итальянский автобренд Alfa Romeo уберёт из своей линейки в США спортивное купе 4C, об этом журналистам сообщил представитель компании Дэни Притт, его слова передал 27 июня портал Motor Authority.
Притт добавил, что при этом компания продолжит продавать в США вариант 4C с кузовом кабриолет. При этом цена машины увеличится на $1 тыс. и составит $66 900. В качестве причины остановки продаж купе 4C называется невысокий спрос. В компании отметили — за последние 2,5 года в США был продан всего 1561 экземпляр 4C.
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Напомним, Alfa Romeo 4C — двухместный спорткар, который компания выпускает с 2013 года. Концептуальная версия машины впервые была показана на мотор-шоу в Женеве в 2013 году.