Калининград, 28 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. В Калининградской области чиновники вновь встретились с жителями поселка Ушаково, в окрестностях которого уже несколько лет идет масштабная и бесконтрольная добыча песка. Люди опасаются, что при подобном производстве подземные грунты начнут двигаться и в конечном итоге деревню затопит. Тем более Ушаково — исторически это остров, располагавшийся между двумя рукавами реки Преголя. Общественные экологи также бьют тревогу — если разработка карьеров продолжится по всей площади горных отводов, то Ушаково снова станет островом.

Андрей Выползов ИА REGNUM Встреча калининградских чиновников с ушаковцами

Визит делегации из регионального министерства экологии в эту глубинку состоялся на 20-й день после президентской прямой линии, куда ушаковцы направили видеообращение.

Корреспондент ИА REGNUM, прибывший на встречу по просьбе сельчан, отмечает, что разговор прошел на повышенных тонах. Вот лишь некоторые диалоги власти с народом.

«Более шести миллионов тонн песка уже вывезено, а они до сих пор даже не заплатили налог на недра! — заявила руководитель инициативной группы Валентина Цепелева. — Да нам всё равно, кто там и что добывает. Если государству удобно, что воруют и не платят, пусть так. Но оставьте наш поселок в покое!»

«Что здесь будет через 10 лет? Дайте нам государственную гарантию, что мы не уйдем под воду!», — воскликнула другая жительница — Надежда Урбетене.

Опровергать опасения ушаковцев вызвался сотрудник государственного автономного учреждения «Экологический центр «ЕКАТ-Калининград» Вячеслав Тиунов. Правда, сделал он это весьма оригинально — стал рисовать гидрологическую схему поверхностных горизонтов грунтовых вод под поселком… рыжим ботинком по земле.

Андрей Выползов ИА REGNUM Чиновник рисует схему на земле

«Не может здесь быть наводнения! — заявил гидролог, чертя носком по песку какие-то линии. — Карьеры вам, наоборот, помогают. Они как водоприёмники».

Женщины так и ахнули.

«До 4-х метров у нас, говорите, вода залегает? Пойдёмте в огороде копнём!» — засверкала глазами Валентина Цепелева.

В разговор вступил руководитель общественной организации «Зеленый фронт» Олег Иванов. Он обратился к чиновникам министерства природных ресурсов и экологии:

«Можно ли договориться с хозяйствующими субъектами, чтобы они за свой счет провели независимую гидрологическую экспертизу, чтобы успокоить население?»

«Это не в рамках закона», — тут же отрезал ведущий консультант отдела недропользования Андрей Грабилин.

«Нет в Калининграде таких учреждений. Существуют ли они вообще в мире?» — вторил коллеге замначальника отдела экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы Дмитрий Генералов.

«Существуют, — сказал Иванов. — В своё время мы по реке Лесной искали подобных специалистов (идет речь о претензиях к хорватскому предприятию «Продукты питания», загрязнившему эту калининградскую речку. — ИА REGNUM ). И нашли их в Пензе. Учреждение, которое проводит судебную экологическую экспертизу. Что же касается предполагаемого отказа оплатить экспертизу, то давайте сначала предложим».

«А пока будут делать эту экспертизу, мы требуем приостановить работы в карьерах. Ведь нас уже два года водят за нос. В последний раз мы были у вице-премьера Шендерюка-Жидкова(накануне региональные СМИ сообщили о возможной отставке этого чиновника. — ИА REGNUM ), который, кроме как фразы «харэ» в наш адрес, ничем не запомнился. Так и нет никаких решений. Всё откладывается и откладывается», — высказалась Цепелева.

Андрей Выползов ИА REGNUM Валентина Цепелева показывает снимки наводнения в Ушаково

«А почему вы не подаете в суд? Ваши же права нарушают», — вдруг спросил Генералов.

«Вообще ужас. Какой кошмар! — у Валентины Цепелевой не выдерживают нервы. — Вы что над нами, смеётесь? Вы выдавали лицензию на добычу песка. Вы же власть. Мы вам говорим — у нас беда, а вы нам…»

«Ну реально, эти генералы песчаных карьеров плюют на все законы. Вы не хуже меня знаете, что они начали добычу песка, когда у них не было даже техпроекта», — заявил Иванов, обращаясь к чиновникам.

«За это их привлекли к ответственности», — отметил Генералов.

«И какова сумма штрафа?»

«300 тысяч рублей».

«Это три дня работы карьеров, — парировал глава «Зеленого фронта». — Я вот вам удивляюсь. На этих карьерах губернатор Алиханов был, эта проблема в «Зеленой папке» Путина лежит. И эти хозсубъекты продолжают возить песок — без весового контроля, практически круглосуточно, пыля и грохоча».

«Грохот стоит, как при бомбежке», — уточнила одна из сельчанок.

В подтверждении этих слов по дороге шли, гремя на всю округу, порожние самосвалы. Андрей Грабилин из отдела недропользования подытожил встречу так:

«Зелёная папочка не означает — взять, разобраться и запретить. Это означает, прежде всего, вникнуть, разобраться во всех деталях и дать ответ. Вот мы и разбираемся».

Андрей Выползов ИА REGNUM Бесконтрольная добыча песка у пос. Ушаково

В итоге стороны сошлись на двух предложениях, которые будут доложены министру природных ресурсов и экологии Олегу Ступину.

Первое. Провести изыскательские работы с целью изучения влияния грунтовых и поверхностных вод на территорию поселка Ушаково в результате последующей разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых «Дворки» и «Западно-Ушаковское».

Второе. Министерство должно инициировать отзыв лицензии, если предприятия не устранят выявленные нарушения. Известно, что в начале июня в адрес обеих компаний были направлены уведомления о нарушениях требований лицензии. В соответствии со ст. 21 Федерального закона о недрах «…решение о прекращении права пользования недрами может быть принято по истечении трех месяцев со дня получения пользователем недр письменного уведомления о допущенных им нарушениях при условии, если в указанный срок пользователь не устранил эти нарушения».

Стоит добавить, что за конфликтной ситуацией следит региональный штаб Общероссийского народного фронта. Корреспонденту ИА REGNUM в ОНФ озвучили свою позицию:

«В случае, если власти и бизнес всерьез намерены продолжать добычу песка, необходимо добиться исполнения требований законодательства и предоставить жителям Ушаково гарантии экологической безопасности, соблюдения санитарных норм и правил, а также сохранности имущества жителей поселка».