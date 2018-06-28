Токио, 28 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Бездетные пары должны рожать больше детей на благо страны, только так Япония может стать процветающей державой, заявил 29 июня генеральный секретарь японской правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Тосихиро Никай. Об этом сообщает агентство The Asahi Shimbun.

Новорожденный

«Для того чтобы осчастливить все общество, необходимо больше рожать, это сделает страну процветающей», — сказал политик, осудив при этом бездетных граждан за проявляемый ими эгоизм.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ осек коллегу, сообщив, что вопрос о рождении детей каждый житель страны должен решить самостоятельно, и по этой теме политики не должны выражать мнение в такой форме.

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