Рим, 28 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Мэрия Рима намерена провести эксперимент и выплачивать по 5000 евро каждому представителю цыганской общины, который захочет открыть легальный бизнес, сообщает Il Messaggero в четверг, 28 июня.

Франц Николаевич. Цыганский табор в лесу. 1842

Городские власти намерены найти «третий путь» во взаимоотношениях с цыганами: не делать вид, что проблемы не существует, но вместе с тем не следовать по пути главы МВД Маттео Сальвини, отмечает издание.

В июне 2018 года после серии криминальных происшествий с участием цыган Сальвини заявил о необходимости провести их «перепись», потому что государство в настоящее время не знает ни их количества, ни места пребывания, ни рода занятий.

Политические оппоненты главы МВД видят в его предложении проявление расизма. Сальвини, в свою очередь, отмечает, что закон един для всех, а национальность в данном случае не играет никакого значения.