Вашингтон, 28 июня, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Одним из ключевых звеньев коррупции в Армении является сливание олигархической экономической системы и государственного сектора, которая действовала при теневой экономике в 35%, считает бывший посол США в Белоруссии и Грузии КеннетЯловиц.

amerikayidzayn.com Кеннет Яловиц

«Шаги новых властей против коррумпированных генералов и деятелей достойны чрезвычайно похвалы, но нужно достичь больше. Это не должно быть борьба с некоторыми отдельными фигурами. Необходимо провести серьезные реформы в области правосудия, судебной системы, а также в разделении политической и экономической сфер», — цитирует Яловица «Голос Америки».

По его мнению, в борьбе с коррупцией важно придерживаться закона и защиты прав человека. Проводя параллели с Грузией, он призвал новые власти Армении избежать ошибок, допущенных в Грузии.

«Правительство Саакашвили начало преследовать олигархов и коррумпированных деятелей, но эти действия не сопровождались открытыми, прозрачными юридическими процедурами, а просто конфискациями. Они использовали судебную систему в качестве средства давления, в результате чего многие люди оказались за решеткой. Я думаю, что это было другим проявлением коррупции. Я призываю власти Армении избегать этого», — заявил бывший посол.

Он призывает к прозрачной борьбе с коррупцией на основе свободной прессы и права. Он также считает, что для искоренения коррупции необходима серьезная общественная поддержка.