Париж, 28 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Десять человек, близких к группе ультраправых, осудили в среду вечером, 26 июня в Париже после четырех дней содержания под стражей, сообщает AFP.

Ярошенко Николай Александрович. В пересыльной тюрьме. 1876

В возрасте от 32 до 69 лет подозреваемые — девять мужчин и одна женщина — были арестованы во Франции в ночь с субботы на воскресенье. Всех их обвинили в «преступном заговоре», некоторым также предъявили обвинение в совершении преступлений, производстве и хранении взрывных веществ.

«В ходе обыска было обнаружено 36 единиц огнестрельного оружия и тысячи боеприпасов», — сообщил прокурор.

Согласно анонимному источнику, подозреваемые собирались совершить нападении на мусульман.

Религиозные лидеры и мусульманские ассоциации заявили о своей «глубокой озабоченности».

В то время как число зарегистрированных антимусульманских актов уменьшилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом, насильственные действия растут.