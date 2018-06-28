Оренбург, 28 июня, 2018, 13:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области сельскохозяйственные товаропроизводители подсчитали, какая сумма им нужна на горюче-смазочные материалы (ГСМ), чтобы собрать урожай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона, на проведение заготовки кормов, уборки урожая и основной обработки почвы в 2018 году потребуется 83 тыс. тонн дизельного топлива; 10,8 тыс. тонн бензина и 5 тыс. тонн масел. Общая стоимость ГСМ составляет более 5022,8 млн рублей.

Анна Анкер. Сбор урожая. 1905

В министерстве подчеркнули, что имеющиеся сейчас в области запасы топлива и масел выше прошлогодних. Но и цены на дизтопливо и бензин значительно превышают прошлогодние. Аграрии констатировали, что резкий скачок ощутили с осени 2017 года. Отпускные цены на ГСМ начали снижаться только в июне 2018 года. В начале месяца цены на дизельное топливо упали на 1100 рублей за одну тонну, а тонна бензина марки на АИ-92 подешевела на 2100 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года цены выше на 28,8% и 24,7% соответственно.

Добавим, посевная яровых культур в регионе завершилась к 6 июня. Площадь составила 3 млн 309,5 тысяч га. в настоящее время осуществляется обработка паров под озимыми, а также химическая обработка сельхозугодий. В области началась заготовка кормов. План сенокошения составляет 418,1 тыс. га.