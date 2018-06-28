Житель Канады поплатился свободой за гарем и 149 детей
Оттава, 28 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Жителю Канады пришлось ответить перед законом за своих многочисленных жён. Всего у 61-летнего Уинстона Блэкмора насчитали 24 супруги, причём некоторые из них были несовершеннолетние, а также 149 детей, пишет издание Daily Mail.
Суд приговорил любвеобильного канадца к 150 часам общественных работ. Также ему придётся провести полгода под домашним арестом. При вынесении приговора судья принял во внимание смягчающие обстоятельства — подсудимые отличаются трудолюбием и законопослушностью.
Добавим, что перед правосудием предстал и его зять, у которого было пять жён. Последнего суд приговорил к домашнему аресту на три месяца.
Своей вины в содеянном оба канадца не видят и менять своих религиозных взглядов не намерены.