Москва, 28 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. По мере ухудшения экономической ситуации в России собственники ипотечного жилья будут всё чаще задерживать выплаты, считает экономический обозреватель Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он 28 июня заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», который показал, что большинство жителей России не допускают возможности взять ипотечный кредит для того, чтобы улучшить жилищные условия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Оптимистичные комментарии касательно роста объёма выданных ипотечных кредитов имеют отношение разве что к среднесрочной перспективе, — сказал Григорьев. — Снижение процентных ставок и прочие методы стимулирования спроса, безусловно, работают, но не способны этот самый спрос создавать. Это означает, что даже среди взявших кредиты собственников по мере дальнейшего ухудшения экономической ситуации могут всё чаще происходить задержки выплат — в итоге государству придётся тратить очередные триллионы рублей на помощь банковскому сектору и санацию «плохих долгов».

Также он подчеркнул, что в условиях падения реальных доходов частный сектор обычно пытается закрыть имеющиеся долги, а не набирать новых, и ипотека, как и весь рынок жилья, не является исключением из общих жилищных тенденций.

Кроме того, Григорьев обратил внимание и на ещё один фактор, связанный с приобретением недвижимости в РФ.

«Сдача в аренду жилья является чуть ли ни единственным вариантом гарантированного дохода, на который может полагаться пожилой гражданин, учитывая перманентный характер пенсионных реформ и прочие бюджетные неожиданности, — отметил Григорьев. — В одном из докладов ИГСО, посвящённом пенсионной проблематике, высказывалась следующая идея: строить социальное жильё, привязывая условные квадратные метры к каждому получателю пенсии. Иными словами, за годы стажа накопилось у человека 30 метров, значит, он получает среднюю плату за аренду этих 30 метров конечными арендаторами (по цене ниже рыночной)».

В то же время экономист констатировал, что, если не брать несколько процентов самых состоятельных граждан, едва ли кто-то из будущих пенсионеров может позволить себе подобные инвестиции.

«В сегодняшней России «под шумок» оформлять в собственность огромные жилые и производственные площади могут лишь люди со связями, а для рядовых граждан окно материальных возможностей стремительно закрывается», — заключил он.

Напомним, как показал опрос, проведённый Фондом «Общественное мнение», большинство жителей России не допускают возможности взять ипотечный кредит для того, чтобы улучшить жилищные условия. Её рассматривают лишь 19% граждан, а 7% в настоящее время выплачивают ипотеку. В списке основных причин, по которым люди не в состоянии взять ипотеку, респонденты назвали «низкий уровень жизни, низкие зарплаты, проблемы с работой», «не доверяю кредитам, это кабала», «высокие проценты по кредиту, большая переплата», «возраст не позволяет».