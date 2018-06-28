Тель-Авив, Израиль, 28 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля ранили по меньшей мере двух палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 28 июня Anadolu.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Раненый

Инцидент произошел к востоку от города Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Палестинцы пострадали от артиллерийского огня.

Напомним, противоречия между Израилем и Палестиной приобрели более сложные оттенки, вызванные массовыми акциями протеста, приуроченными к 70-й годовщине создания еврейского государства. В ходе манифестаций погибли 132 палестинца.