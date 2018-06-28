Вашингтон, 28 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Американские власти не оставляют попыток склонить своих европейских партнеров к отказу от строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом на слушаниях в конгресс заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Жак-Луи Давид. Соблазнение. Парис и Елена (фрагмент). 1788

Вашингтон «вовлечен в усилия» по убеждению европейских союзников в том, что усиление энергетической зависимости от Москвы не совместимо с целями США в отношении России. Нельзя допустить, чтобы Россия получила еще больше рычагов влияния не только на Германию, но и на всю Европу, сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, американские политики не раз пугали страны ЕС «ещё большей зависимостью от Москвы» в случае успешной реализации проекта. Многие эксперты считают, что США тем самым рассчитывают обеспечить поставки в европейский регион своего — более дорогого, чем российский — сжиженного природного газа.

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