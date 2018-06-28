Вашингтон, 28 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Более чем в $1 трлн оценили совокупное состояние 25 богатейших семей мира финансовые аналитики. Рейтинг предпринимательских династий опубликован 27 июня агентством Bloomberg.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего

Отмечается, что самым богатым бизнес-семейством в мире с капиталом в $151 млрд остаётся семья Уолтонов (США), владеющих сетью супермаркетов Walmart. Вторую строчку рейтинга занимает династия братьев Дэвида и Чарльза Кохов, руководящий предприятием химическими предприятиями Koch Industries. Состояние братьев оценивается примерно в $98,7 млрд.

Замыкает тройку лидеров семейство Марс, владеющее производителем шоколадных батончиков Mars. По сведениям агентства, их капитал примерно равен $89,7 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая эксперты журнала Forbes составили перечень наследников самых состоятельных бизнесменов России. Согласно данным журнала, в 20 богатейших семьях страны 46 детей унаследуют состояние в сумме $211 млрд.

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