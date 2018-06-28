Ленинградская область, 28 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Депутаты Заксобрания Ленинградской области в трех чтениях приняли законопроект, согласно которому доходы областного бюджета в 2018 году увеличены до 105 млрд рублей, а расходы — до 117,9 млрд рублей.

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Как сообщили 28 июня в пресс-службе областного парламента, доходы и расходы бюджета региона увеличены на 499,6 млн рублей. При этом дефицит бюджета останется на прежнем уровне — 12,9 млрд рублей, что составляет 13,2% от уровня собственных доходов региона. Он покрывается за счет остатков денежных средств с прошлого бюджетного года.

Корректировка потребовалась для того, чтобы учесть безвозмездные поступления в бюджет Ленобласти, в том числе средства из Санкт-Петербурга (379,2 млн рублей) в рамках соглашения по перевозке льготников.

Из федерального бюджета поступили субвенции в размере 119,5 млн рублей, которые пошли на дорожную деятельность (200 тыс. рублей), создание дополнительных мест в детских садах для детей от 2 до 3 лет (75,8 млн рублей), лекарственное обеспечение (43 млн рублей), осуществление ежегодной денежной выплаты почетным донорам России (303,9 млн рублей) и другие цели.

Дополнительные доходы бюджета планируется направить на образование (приобретение учебных пособий, средств обучения в связи с увеличением числа учащихся), здравоохранение (закупка лекарственных препаратов для льготников, приобретение медицинского оборудования для Ленинградской областной клинической больницы), социальную защиту населения (меры социальной поддержки и социальное такси).

Дополнительные средства также пойдут на развитие дорожного хозяйства, на выкуп помещений для организации дошкольного образования, на капитальный ремонт учреждений культуры в сельской местности.

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Как поясняют в правительстве Ленобласти, корректировка бюджета во-многом связана с новациями в порядке социального обслуживания граждан: с 1 июля 2018 года эти полномочия будут осуществляться на областном уровне, а не на муниципальном.

Одновременно Заксобрание Ленобласти одобрило в трех чтениях законопроект об исполнении областного бюджета за 2017 год.

Доходы консолидированного бюджета Ленинградской области за 2017 год (областного бюджета вместе с бюджетами муниципальных образований) составили 133,9 млрд рублей, расходы — 142,5 млрд рублей, что на 6,5% больше по сравнению с 2016 годом.