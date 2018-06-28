Хельсинки, 28 июня, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут встретиться уже в июле либо в Вене, либо в Хельсинки. И этот саммит, который будет обусловлен целым рядом факторов, в том числе недавним успехом Трампа в переговорах с Ким Чен Ыном в Сингапуре, многие эксперты уже связывают с целым рядом рисков, в том числе с тем, что глава Белого дома уступит российскому коллеге из-за своей низкой компетенции, пишет Майкл Скарфтон в статье для австралийского издания The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

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Так, автор отмечает, среди целого ряда тем, которые, вероятно, будут подняты в рамках встречи двух лидеров, Трамп и Путин могут затронуть вопрос новой гонки вооружений, обсуждение которого потребует от них достаточного знания терминологии. И в этой области вызывает наибольшее беспокойство умение Трампа вести подобные сложные переговоры с таким опытным, тонким и компетентным человеком, как Путин.

«Неспособность Трампа говорить о сложных вопросах связанно, складно и логично неоднократно становилась очевидной с тех пор, как он пришел к власти. Даже если он и сможет понять тонкости определенных вопросов, его неумелые синтаксические конструкции и ограниченный словарный запас станут настоящим испытанием для любого переводчика», — указывает автор.

«При этом геополитические, стратегические вопросы, а также вопросы безопасности, которые могут быть подняты между Путиным и Трампом, будут носить технический и сложный характер, а также иметь далеко идущие последствия», — подчеркнул он.

Скарфтон также отмечает, что большое беспокойство, особенно для европейских союзников, вызывают оговорки Трампа с оправданием «аннексии» Россией Крыма на основе «языковой близости», а также выраженное им желание вернуть РФ в число членов международных форумов «до ее выхода» с территории Украины.

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«Вызывает ужас то, что он может уступить Путину из-за своего пренебрежения, некомпетентности или недостаточной подготовки», — убежден автор, который указывает на то, что глава Белого дома может воспользоваться встречей для дискредитации расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Напомним, 27 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил о достижении договорённости о дате и месте встречи лидеров США и России. Кремль и Белый дом должны были официально объявить о встрече 28 июня, но президент-республиканец уже сообщил, что саммит пройдет в Хельсинки во время его поездки в Европу после саммита НАТО.

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Со своей стороны, вице-президент США Майкл Пенс отметил, что Трамп и Путин обсудят «широкий спектр вопросов, требующих решения», в том числе экономические отношения двух стран, ситуацию на Украине и в Сирии. Как отметил Пенс, Трамп может затронуть тему «российского вмешательства» в президентские выборы в США.

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