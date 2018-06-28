Пекин, 28 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Чешская компания Skoda начала продавать в Китае компакт-кроссовер Kamiq, базовый вариант авто доступен в поднебесной по цене 109 тыс. 900 юаней (1 млн 52 тыс. рублей по текущему курсу), об этом 27 июня сообщил портал NJCar.

Jengtingchen Skoda Kamiq

Кроссовер доступен только в переднеприводной версии, он оснащается механической коробкой на пять передач или шестипозиционной автоматической КП. Топовую версию Kamiq можно приобрести в Китае за 130 тыс. 900 юаней (1 млн 253 тыс. рублей).

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Напомним, в мае 2018 года стало известно, что Kamiq не будет продаваться в России, российские представители Skoda сообщили, что компания разрабатывала его лишь для рынка Китая.