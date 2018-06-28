Москва, 28 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Основные источники жилищной проблемы в России — это высокие ипотечные ставки, регулярные олигопольные сговоры на строительном рынке, некий симбиоз строительных компаний и региональных властей и, конечно же, невысокие доходы самого населения, считает экономический обозреватель Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня, комментируя итоги опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» и показавшего, что у 82% граждан РФ нет средств на улучшение жилищных условий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«Доверие к приведённым числам сильно зависит от методики проводимого опроса, — сказал Григорьев. — Известно, например, что люди крайне неохотно склонны отвечать на вопросы, имеющие отношение к материальному положению — считается стыдным признаться в собственной бедности и тому подобное».

В то же время он подчеркнул, что в современной России не был ликвидирован ни один из источников проблем, связанных с доступностью жилья.

«К ним можно отнести высокие ипотечные ставки, регулярные олигопольные сговоры на строительном рынке, некий симбиоз строительных компаний и региональных властей и, конечно же, невысокие доходы самого населения», — пояснил Григорьев.

По мнению Григорьева, эти проблемы правительство могло бы решить, начав активно развивать и создавать новые предприятия в самих регионах, стимулируя миграцию рабочей силы по каким-то направлениям, кроме «провинция → Москва».

«Серьёзными перспективами обладают и программы массового строительства социального жилья, которое могло бы предоставляться приоритетным категориям населения на льготных условиях (от пониженного процента и цены вплоть до контрактных обязательств работы на производстве), — отметил Григорьев. — Однако на данный момент никаких подвижек к этому не делается. Несмотря на распоряжение президента РФ о необходимости борьбы с бедностью и активного социального развития, правительство продолжает строить планы по «стрижке» частного сектора, экономии на социальных выплатах и тому подобное».

Напомним, как показал опрос, проведённый 28 июня Фондом «Общественное мнение» (ФОМ), большинство жителей России (66%) живут в отдельных квартирах, 25% проживают в частных домах (полдома), в коммунальной квартире и в общежитии проживают по 2% опрошенных.

Кроме того, почти 60% респондентов признались, что испытывают потребность улучшить жильё, но при этом финансовая возможность для этого есть лишь у 15% респондентов. 82% заявили, что таких средств не имеют.