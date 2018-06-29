Москва, 29 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Книга легко рассказывает о базовых навыках рисования и содержит в себе девять практических занятий для начинающих.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Обложка

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

«Комикс, который научит тебя рисовать» — не просто самоучитель. Это история мальчика Дэвида, который хочет научиться рисовать. Однажды он встретил профессиональную художницу Ребекку, которая стала его проводником в мир искусства.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

Вместе с Дэвидом читатель познаёт азы художественного мастерства, причём не только в теории, но и на практике. В конце каждой главы автор даёт практические советы и задание повторить урок, который прошёл главный герой. Например, сделать набросок или попробовать заштриховать предмет.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

Задания не ставят рамки перед читателем — он сам может выбрать, что хочет нарисовать. Постепенно техники рисования становятся всё сложнее. Если в начале книги читатель узнаёт, на что следует обращать внимание при изображении предмета, то к концу комикса уже сможет изобразить полноценный рисунок.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

Сама же теория лаконично и ненавязчиво подается в диалоге героев комикса. Знакомясь с историей дружбы Дэвида и Ребекки, читатель параллельно узнаёт:

Как правильно держать карандаш

Что такое негативное пространство

Как создавать объем в рисунке

Для чего нужны наброски

Как рисовать тени и др.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

В комиксе не только рассказывается, как научиться рисовать, но и показаны типичные ошибки начинающих художников. Таким образом читатель понимает, на что ему следует обратить внимание, если в рисунке «что-то не так». Каждая встреча Дэвида и Ребекки становится очередным шагом на пути к освоению изобразительного искусства и тем самым настраивает читателя на продуктивное занятие.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» «Комикс, который научит тебя рисовать» Ли ЛеФевера. Фрагмент

Ранее издательство «МИФ» выпустило комикс «Эпифания» Северин Готье и Клемана Лефевра, рассказывающий о том, как преодолеть свой страх. Главная героиня Эпифания боится собственной тени. Этот страх всю жизнь следует за девочкой в виде странного существа. Однажды Эпифания решает избавиться от навязчивого спутника и отправляется на поиски того, кто сможет ей помочь в этом. Комикс погружает читателя в волшебный мир гротескных персонажей и помогает понять, что со страхом можно справиться.