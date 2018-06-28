Вашингтон, 28 июня, 2018, 12:40 — ИА Регнум. Турция и Соединённые Штаты смогут разрешить любые разногласия, возникшие из-за намерения Анкары приобрести у Москвы зенитные ракетные системы С-400. По крайней мере, на это надеются в НАТО.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

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Как заявил представитель Североатлантического альянса. Слова которого цитирует ТАСС, организация рассчитывает, что устранить разногласия обе страны смогут «в духе союзнической солидарности». При этом источник отметил, решение о покупке военной техники каждый член НАТО принимает самостоятельно, главное, чтобы она была способна действовать совместно.

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Как сообщало ИА REGNUM, о подписании договора на поставку Турции российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 12 сентября 2017 года объявила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. Сумма контаркта — $2,5 млрд. Первые поставки планировалось начать в марте 2020 года. В марте 2018 года было принято решение ускорить поставки Анкаре С-400. Тогда же глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что этого требуют интересы его страны.

Добавим, что решение турецкого руководства о закупке российских систем ПВО вызвало негативную реакцию союзников Турции по блоку НАТО. В министерстве обороны США полагают, что приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» может привести к определённым «техническим рискам» в военном взаимодействии между Анкарой и Вашингтоном. При этом Вашингтон пригрозил Анкаре односторонними санкциями. С предложением о введении ограничительных мер выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.