Москва, 28 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Необратимое потепление в северной части Баренцева моря может отрицательно сказаться на экосистемах и рыболовном промысле. О катастрофе речь не идет, считает руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Nasa.gov Баренцево море. Вид из космоса

По его словам, в ближайшие десятилетия изменения необратимы, прогнозы на более длительный период сделать сложно. Изменения происходят на широтах Шпицбергена и Земли Франца Иосифа и не отразятся на побережье Мурманской области.

«О катастрофе речь вообще не идет, даже для севера Баренцева моря. Изменения не резкие, а лишь довольно быстрые», — сказал Кокорин агентству РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о губительных последствиях для Баренцева моря предупредили норвежские исследователи. Смягчение климата влечет за собой поступление теплой соленой воды, что препятствует образованию льдов, считают они.

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