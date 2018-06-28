Москва, 28 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном начинается на севере Москвы, сообщил председатель Москомстройинвества Константин Тимофеев.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Заплыв

«Застройщик — ООО «Браво-М» — получил на днях разрешение на строительство ФОКа с бассейном по адресу: ул. Базовская, вл. 15 (участок 2)», — цитирует пресс-служба столичной администрации Тимофеева.

Отмечается, что общая площадь четырехэтажного спортивного комплекса составит 3,3 тыс. квадратных метров, на территории ФОКа будет 66 парковочных мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах Москвы к 2035 году возведут около 700 спортивных объектов, а также 125 объектов здравоохранения, 170 школ и 320 детсадов.

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