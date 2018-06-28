Махачкала, 28 июня, 2018, 12:33 — ИА Регнум. В Дагестане выявлено мошенничество, связанное с хищением денежных средств у территориального фонда обязательного медицинского страхования. Работники Центральной городской больницы Буйнакска подали документы в фонд медстрахования о якобы проведенном лечении в отношении 40 граждан. Информация, указанная в этих документах, содержала ложные сведения о выполненных услугах в сфере здравоохранения.

Больница коридор

При проверке оказалось, что все лица, указанные в фальшивых документах, которых «лечили» в больнице Буйнакска, либо давно умерли, либо уже выехали за пределы Дагестана и не проживают в регионе.

За оказанные услуги в буквальном смысле «мертвым душам» было выплачено из средств ТФОМС около 40 тыс. рублей. В настоящее время лица, осуществившие данную аферу, устанавливаются, в адрес главного врача больницы внесено представление, а по материалам проверки будет возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».

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Как сообщало ИА REGNUM, попала под следствие заместитель главного врача «Городской Александровской больницы» в Санкт-Петербурге, которая также уличена в лечении «мертвых душ». Более 200 пациентов фиктивно числились в реанимационном отделении больницы. На расчетный счет больницы переводились средства за «лечение», бюджету города был причинен значительный ущерб.

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