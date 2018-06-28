Брюссель, 28 июня, 2018, 12:32 — ИА Регнум. В ходе предстоящего саммита в Брюсселе главы государств и правительств стран ЕС планируют принять решение о продлении антироссийских санкций ещё на полгода, заявил 27 июня представитель Совета ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Такие вопросы с кондачка не решаются»

По сведениям издания, политическое решение о продлении санкций на полгода будет принято главами стран Евросоюза 28 июня. По словам представителя Совета ЕС, автоматического продления санкций не ожидается, поскольку в Евросоюзе по этому вопросу продолжается дискуссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Италия подтверждает свою позицию о неприемлемости автоматического продления санкций против России.

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Также отметим, что в австрийском и немецком бизнес-сообществах постепенно растёт недовольство антироссийскими санкциями.

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