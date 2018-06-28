Брюссель, 28 июня, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте принял участие в заседании Совета Европы 28 июня, где обозначил намерение Италии играть ведущую роль в решении региональной проблемы нелегальной миграции, сообщает агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Конте впервые прибыл на заседание высшего органа Европейского союза (ЕС), на котором внимание было уделено требованию расширить сотрудничество и солидарность между государствами в области контроля над миграционным процессом. Он выступил за отмену Дублинского регламента, который предполагает, что ответственность за мигрантов должна нести та страна, через которую беженцы попадают на территорию ЕС. Критерий страны первого въезда оказывает чрезмерную нагрузку на юг Европы: Грецию, Кипр, Мальту, Испанию и особенно Италию, которые становятся воротами в ЕС для нелегальных мигрантов.

Итальянское предложение также включает в себя укрепление внешних границ, создание центров международной защиты в странах транзита для выявления мигрантов, имеющих основание для получения убежища, и борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередной саммит лидеров ЕС в Брюсселе 24 июня не привел к решению кризиса, но явно обозначил раскол в миграционной политике стран ЕС на два лагеря.