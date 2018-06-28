Калуга, 28 июня, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Воспитанники футбольного клуба «Калуга» заняли первое место в международном юношеском турнире, который завершился в Калуге. В матчах турнира команда калужских юниоров не проиграла ни одной игры, сообщили 28 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru Делегация юных французов в Калуге

Международный юношеский футбольный турнир проводился в рамках сотрудничества между городами Калуга и французского Пуасси. Это был второй приезд команды футболистов из Франции в Калугу.

В рамках культурной программы пребывания французов в Калуге, учащиеся гимназии №19 подарили футболистам из французского Пуасси фотоальбом «Калуга», рисунок «Нормандия — Неман», а также сделанный своими руками воздушный шар в форме футбольного мяча. Ответным подарком для гимназии стали книги на французском языке для школьной библиотеки, а также сказки, написанные французскими школьниками, изучающими русский язык.

«Нам бы хотелось поблагодарить и от имени города Пуасси, от имени команды AS Poissy Football и от имени нашей ассоциации, которую я здесь представляю, за то, что город Калуга организовал этот турнир, поддерживает идею франко-русского сотрудничества и действительно открыл двери в свой город, в свои сердца и нас так тепло принимали, как никто другой не умеет принять кроме России и города Калуги», — заявила руководитель французской делегации, директор ассоциации «Лингварик» Лариса Гиймэ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июня на калужском стадионе в Анненках стартовал международный турнир по футболу среди юношей 12−14 лет в рамках «Русского года» во Франции с участием команды футболистов из французского Пуасси.