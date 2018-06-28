Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. На сайте донского правительства опубликованы основные итоги естественного движения населения Ростовской области в разрезе городских округов и муниципальных районов. В таблицу вошли данные Ростовстата за январь-апрель 2018 года. Как сообщает ИА REGNUM, судя по приведённым сведениям, регион продолжает падать в демографическую яму.

Gaetano Bellei. Бабушка и внуки (фрагмент)jpg

Так, на Дону по сравнению с аналогичным периодом прошлого года естественная убыль населения составила 6,5 тыс. человек. В списке не оказалось ни одного города или района, за исключение Батайска, где был бы зафиксирован прирост населения. Наиболее высокий показатель убыли населения зафиксирован в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах. Из районов в чёрном списке лидируют Белокалитвински, Красносулинский и Миллеровский.

Вместе с тем, по информации Ростовстата, в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост числа родившихся был отмечен в 17 территориях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в 2017 году появились на свет 43 тыс. 614 младенцев, что на 5 тыс. 424 человека меньше, чем за предыдущий год. Уровень рождаемости за год сократился на 11,2%. Что касается смертности в регионе, то показатель снизился на 3,6%. Но, несмотря на это, население Ростовской области сократилось почти на 13 тыс. человек.