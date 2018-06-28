Чебоксары, 28 июня, 2018, 12:18 — ИА Регнум. Организации электротехнического кластера Чувашии готовы обеспечить производство номенклатуры оборудования для энергоснабжения высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Об этом заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев на встрече с генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, посвящённой строительству ВСМ, сообщили ИА REGNUM в администрации руководителя Чувашии.

Cap.ru Схема прохождения трассы ВСМ по территории Чувашии

Для реализации проекта республиканские производители могут предложить высокотехнологичную продукцию. В частности, микропроцессорную систему управления, регулирования и диагностики магистральных и маневровых тепловозов, терминалы и шкафы релейной защиты и автоматики станционного оборудования. Также чувашские производители готовы поставлять инновационные изделия, применение которых может улучшить характеристики амортизаторов (в том числе в части вибро,‑ и звукопоглощения), увеличить скорость прохождения высокоскоростного наземного транспорта и обеспечить стабильный приём сигналов систем Глонасс/GPS, когда обычные навигационные приемники перестают принимать спутниковый сигнал. Кроме того, централизация сборки модулей тяговых подстанций на территории Чувашии с учетом её близкого расположения к строящейся инфраструктуры ВСМ-2 позволит оптимизировать логистические затраты.

Региональные власти отмечают, что в поддержку реализации проекта «откликнулись основные производственные и строительные организации республики, готовые включиться в процесс обеспечения проекта ВСМ инновационной продукцией, инертными строительными материалами, строительной и другой специализированной техникой, конструкциями, оборудованием и готовой железнодорожной и строительной продукцией». В частности, завод «Электрощит», чебоксарский завод строительных материалов, «ПромЛитСнаб», чебоксарский трубный завод, чебоксарский электромеханический завод, «Чувашкабель», НПВФ «Сварка».

В Чувашии подчёркивают, что реализация проекта позволит не только привлечь инвестиции, но и обеспечит решение вопросов социально-экономического характера, рост деловой активности населения, развитие экономики, транспорта, строительства, а также финансовой сферы, повышая доходы и уровень жизни населения. К примеру, реализация проекта на этапе строительства позволит создать около 5600 новых рабочих мест, на этапе эксплуатации — около 700 рабочих мест.

По данным минэкономразвития Чувашии, с 2010 по 2017 годы в адрес структурных подразделений ОАО «РЖД» поставлено продукции чувашских товаропроизводителей на общую сумму более 120 млрд рублей. Для нужд железных дорог поставляют продукцию более 30 промышленных предприятий региона.

Ранее отмечалось, что прирост валового регионального продукта в Чувашии в результате строительства ВСМ составит к 2030 году 28% (ориентировочно 43 млрд рублей), размер дополнительных налоговых поступлений в региональный бюджет, в том числе инвестиционного характера, оценивался за период 2020—2030 годы в 60,2 млрд рублей.