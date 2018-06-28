Киев, 28 июня, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня 2018 года, Украина отмечает 22-летие со дня принятия конституции. Основной закон станы базируется на конституции украинского гетмана Филиппа Орлика, которая была впервые в мире принята ещё в 1710 году.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

В этот день президент Украины Петр Порошенко заявил, что пока украинское общество не созрело к коренным изменениям Конституции.

«Политическая элита Украины, на мой взгляд, достаточно неуважительно относится и неосторожно обращается с конституцией… Нельзя политическую систему, форму правления, государственное устройство менять в угоду текущей политической конъюнктуре. Нельзя менять Конституцию под конкретных лиц. Это основной закон Украины. Недопустимо подходить к таким серьезным вопросам как у Салтыкова-Щедрина: «Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном…» Коренные изменения в конституцию должны созреть, чтобы не выглядеть скороспелыми и конъюнктурными», — сказал Порошенко, выступая на торжественном собрании по случаю праздника.

Он также проинформировал, что отказался от части президентских полномочий в части функционирования судебной системы.

«Заступая в должность президента Украины, я четко отметил, что буду придерживаться Конституции в редакции 2004 года, к которой наша страна вернулась во время революции достоинства. Эта редакция усилила роль правительства, редакция, которая, усилила роль парламента… Я сознательно отказался от некоторых полномочий главы государства, в частности во время судебной реформы — от полномочий в части назначения судей, полномочий в части создания и ликвидации судов. Это сейчас делает Верховная рада, а раньше они создавались Указом президента. И невозможно было запустить судебную реформу без изменений Конституции в части правосудия. Потерю президентом части полномочий предусматривает проект изменений в части децентрализации. Это реальная передача власти территориальным громадам. Это реальная прививка против федерализации, но одновременно и увеличение ответственности», — добавил Порошенко.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выступил за закрепление в конституции цели членства Украины в ЕС и НАТО.

«Считаю, что закрепление в конституции стратегической цели — членства в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе, еще больше будет консолидировать Украину», — отметил Турчинов.