Калуга, 28 июня, 2018, 12:10 — ИА Регнум. На сегодня в России облигации остаются недооцененным финансовым инструментом, а на рынке наблюдается недостаток как предложения, так и спроса со стороны частных инвесторов. Как пояснила 28 июня корреспонденту ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Калуга ГУ Банка России по ЦФО Лариса Захарова, главная причина отсутствия интереса к облигациям как финансовому инструменту со стороны предприятий — потенциальных эмитентов и со стороны граждан — потенциальных инвесторов — слабая осведомленность тех и других о его достоинствах и недостатках.

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В Калуге работой по «уничтожению барьеров», которые стоят на пути развития рынка облигаций, занимается команда специалистов регионального отделения Банка России. Совместно с участниками финансового рынка эксперты разъясняют потенциальным инвесторам и эмитентам особенности и возможности этого инструмента финансирования. Специалисты Банка России уверены, что, получив необходимые знания и компетенции, региональный бизнес в скором времени сможет по достоинству и в полном объеме оценить удобство и доступность рынка облигационных заимствований, а это, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционного климата региона и повышению благосостояния населения.

По мнению Ларисы Захаровой, развитие рынка облигаций позволяет снизить стоимость заимствований для предприятий реального сектора и привлечь в экономику «длинные деньги».

Добавим, что на облигации приходится более 19% от общего объема заимствований негосударственного сектора России. Облигации находятся в обращении в 41 субъекте РФ, в том числе в Калужской области. Так, в мае 2018 года Московская биржа зарегистрировала биржевые облигации одной из молодых компаний Калужской области объёмом 50 млн рублей.