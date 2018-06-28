Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Самую большую прибыль от туристов по итогам первых дней чемпионата мира по футболу в России получила Москва, которая только через банковские карты заработала на прибывших болельщиках 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил 28 июня руководитель инновационной студии Visa Антон Красненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва готовится к новому дню

На втором месте оказался Петербург, однако он серьезно отстает от столицы, получив лишь 506 млн рублей через оплату банковскими картами. На третьем месте — Сочи, где болельщики с помощью «пластика» оставили в пять раз меньше денег, чем в Петербурге, и в 17 раз меньше, чем в Москве. Курортный город уже заработал 107 млн рублей.

В Казани безналичные транзакции принесли городу и бизнесу 71 млн рублей, в Екатеринбурге — 48 млн рублей. В остальных городах результаты намного ниже.

«Совершенно закономерно Москва, Петербург и Сочи являются лидерами по объему операций», — заметил Красненков.

Лидером по объемам транзакций среди стадионов, принимающих ЧМ, стала арена «Лужники», где зрители потратили почти 140 млн рублей, из которых 71 миллион рублей пришелся на иностранных граждан, а 68 миллионов — на граждан России.

«Наименьший объем произошел на стадионе в Калининграде», — сообщил Красненков. Там болельщики оставили 16,5 млн рублей. При этом средний чек иностранца примерно в 1,5 раза больше, чем у россиянина.

Самым «дорогим» матчем по объему покупок по картам Visa стала встреча между Россией и Саудовской Аравией 14 июня; матч между Германией и Мексикой 17 июня отстает от лидера всего на 5%. Обе игры проходили в Москве. Матч-открытие посетили туристы из 123 стран, встречу немцев и мексиканцев — из 116 стран мира. Размер среднего чека на стадионах составил 1,7 тыс. рублей.

Чаще всего на спортивных аренах болельщики приобретали еду и напитки, на втором месте по количеству транзакций сувенирная продукция. При этом россияне почти вдвое чаще оплачивали еду и напитки по сравнению с иностранными держателями карт Visa, в то время как в магазинах со спортивной атрибутикой количество транзакций по российским и зарубежным картам практически равное. При этом средний чек по иностранным картам Visa в полтора раза выше в обоих категориях.