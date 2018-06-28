В Италии доплатят тем, кто поедет на работу на велосипеде вместо машины
Чезена, Италия, 28 июня, 2018, 12:00 — ИА Регнум. Местные власти итальянского города Чезена намерены экономически мотивировать граждан, чтобы побудить их пересесть из машин на велосипеды, сообщает Il Messaggero в четверг, 28 июня.
Тем, кто будет ездить на работу на более экологичном виде транспорта, будут доплачивать по 25 евроцентов за каждый километр дороги от дома до работы и обратно, при этом общая сумма составит не более 2,5 евро в день и не более 50 евро в месяц. Эксперимент продлится до ноября.
Программа разработана национальным министерством окружающей среды. Общая сумма расходов должна составить 90 тысяч евро. Для того, чтобы принять участие в программе, любой желающий сможет загрузить специальное приложение на смартфон — оно и будет измерять расстояния и суммы компенсации.