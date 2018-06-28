Кемерово, 28 июня, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Депутаты Кемеровского городского совета впечатлены качеством работ теплотранспортного предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по подготовке к новому отопительному сезону теплосетевого комплекса энергохолдинга столицы Кузбасса. Подробности с выездного заседания народных избранников, на котором обсуждали вопросы текущего функционирования и развития системы теплоснабжения Кемерова, сообщили сегодня, 28 июня, в отделе по связям с общественностью СГК.

СГК Депутаты Кемеровского горсовета на СГК

Напомним, в 2018 году из-за аномально холодной погоды отопительный сезон в Кемерове завершился только 28 мая, что потребовало от энергетиков внести коррективы в графики проведения профилактических испытаний теплосетей и в планы выполнения ремонтов теплофикационного оборудования на электростанциях. Поэтому депутатов интересовало техническое состояние тепловых сетей в городе, процесс проведения гидравлических испытаний теплотрасс, а также ход ремонтной кампании на предприятиях СГК.

«Столь позднее окончание отопительного сезона, конечно, заставляет нас теперь трудиться более интенсивно. Но, несмотря на сдвиг во времени, подготовка к осенне-зимнему периоду 2018−2019 годов в Кемерове и других городах нашего присутствия в регионе идёт в штатном режиме», — заверил депутатов директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Юрий Шейбак.

По его словам, основные ремонты на тепловых сетях и электростанциях будут завершены к 15 сентября.

В ходе выездного заседания депутаты побывали, в частности, на месте ремонта теплотрассы на проспекте Ленина, где теплоэнергетики устраняют дефект трубопровода (он выявлен в ходе гидравлических испытаний) и ведут ремонт тепловой камеры.

Ещё одним пунктом маршрута народных избранников стала подкачивающая насосная станция №8.

«С помощью установленного на ней оборудования обеспечивается необходимое давление в тепловой магистрали, по которой теплоноситель поступает от Кемеровской ГРЭС потребителям Ленинского района города», — отмечается в официальном сообщении СГК.

«Депутатский корпус смог убедиться, что работа Сибирской генерирующей компании организована на хорошем уровне. Замечаний, нареканий с нашей стороны к энергетикам СГК нет», — подчеркнул по результатам поездки председатель Кемеровского городского совета народных депутатов Николай Сенчуров.