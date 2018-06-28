Ханты-Мансийск, 28 июня, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова и врио губернатора Тюменской области Александр Моор встретились с участниками смены «Юнармеец» военно-патриотического лагеря «Застава» вчера, 27 июня, в Ханты-Мансийске.

Официальный штаб правительства Югры Посвящение

Лагерь палаточного типа работает в круглосуточном режиме в районе Стелы — памятного знака «Первооткрывателям земли Югорской». В течение всего лета здесь будет организована работа четырех смен военно-патриотической направленности продолжительностью шесть дней.

«Хочу поздравить вас с тем, что в Ханты-Мансийске организовано такое место с одной стороны для отдыха, а с другой — для получения навыков и знаний по защите Родины и любви к ней, — обратилась к юнармейцам глава Ханты-Мансийского автономного округа. — Программу, которую для вас подготовили организаторы, очень насыщенная и значительным образом подготовит вас к представлению о том, что такое армия, ответственность и долг».

Наталья Комарова и Александр Моор осмотрели территорию лагеря, пообщались с его участниками и приняли участие в торжественной церемонии принятия воспитанников смены «Юнармеец» в ряды движения «Юнармия».

"Сегодня вы станете участниками всероссийского военно-патриотического движения, попадете в компанию людей, которые интересуются историей, заботятся о своей стране, — подчеркнул Александр Моор, приветствуя юнармейцев Югры. — Я уверен, что те навыки и знания, которые вы получите от своих наставников кому-то из вас позволят сориентироваться в жизни, поступить в военное училище и посвятить себя защите Родины. Какой бы жизненный путь вы не избрали — дружба, знания и любовь к Родине, которые вы получите, участвуя в юнармейском движении, всегда вам пригодятся».

Помимо этого, Наталья Комарова и Александр Моор приняли участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между штабами «Юнармия» Югры и Тюменской области.

«Сегодня здесь встретились два отряда Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Я рада участвовать в таком важном, — высказала своё мнение Наталья Комарова. — Учитывая, что к этому соглашению еще присоединится Ямальская «Юнармия», то получится большой отряд умелых, смелых, умных и талантливых юнармейцев Российской Федерации. Успехов вам! Мы на вас надеемся и гордимся вами».

Справка:

«Юнармия» — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное 29 октября 2015 года по инициативе Министерства обороны РФ.

Главная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Стать юнармейцем может любой школьник, достигший восьмилетнего возраста и успешно прошедший курс молодого бойца, включающий в себя боевую, физическую и теоретическую подготовку.

В Ханты-Мансийске движение «ЮНАРМИЯ» было создано в мае 2017 года. Менее чем за год в его ряды вступили 1015 ребят окружной столицы, в числе которых волонтеры, воспитанники военно-патриотических объединений, члены поисковых отрядов, активные участники профильных военно-патриотических и туристско-краеведческих лагерей, спартакиады «Школа безопасности» и смотров допризывной молодежи, военно-патриотических игр «Зарница» и «Орленок».

Сегодня Юнармейские отряды уже работают во всех школах города и в Центре развития творчества детей и юношества.