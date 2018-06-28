Санкт-Петербург, 28 июня, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Гости из США, Китая и Мексики тратят больше всего денег на чемпионате мира в России, меньше всего в кассах оставили граждане королевства Тонга. Об этом сообщил 28 июня руководитель Инновационной студии Visa в России Антон Красненков.

Дарья Драй ИА REGNUM Выбирает

Компания проанализировала данные о расходах иностранных гостей в первые дни мирового футбольного первенства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, речь идет именно об оплате по банковским картам. «При этом почти каждая пятая транзакция гостей, тех, кто приехал из-за границы, она бесконтактная — 17%. Но это гораздо меньше, чем в среднем по России», — сказал Красненков, имея в виду также оплату через смартфон, браслеты и кольца.

Доля бесконтактных платежей на всех стадионах составила 54%, причем россияне вдвое чаще иностранцев выбирают такой способ — 66% против 34% транзакций.

Средний чек иностранных держателей карт Visa, официального партнера FIFA на чемпионате, составляет почти 3,6 тыс. рублей. Больше всего трат гостей приходится на категории «гостиничные услуги», «модная одежда», «рестораны и кафе», включая рестораны фаст-фуда.

Самый большой средний чек по картам, выпущенным иностранными банками, был отмечен в категории «товары категории люкс» и составил 23 тыс. рублей.