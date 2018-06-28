Рим, 28 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. 30 июля президент США Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Италии Джузеппе Конте, сообщает в четверг, 28 июня, Il Fatto Quotidiano.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Кроме встречи один на один, стороны также проведут переговоры в расширенном составе, добавляет издание со ссылкой на сообщение Белого дома.

Этот визит в США будет первым для Конте в статусе премьер-министра. Ранее они уже встречались с Трампом на саммите G7, и американский лидер сделал итальянскому премьеру целый ряд политических комплиментов.

Судя по сообщению Белого дома, обсуждать Трамп и Конте будут вопросы работы НАТО в Афганистане и Ираке, ситуацию с нелегальными мигрантами в районе Средиземного моря, а также двухсторонние экономические отношения, несколько изменившиеся после введенных США ограничений.