Симферополь, 28 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Крыму на трассе Феодосия — Керчь столкнулись два легковых автомобиля — ВАЗ-2107 и Saab. Об этом сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания После столкновения

ДТП произошло в среду, 27 июня, в районе поселка Приморский. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще трое получили различные травмы.

«Водитель ВАЗ-2107 получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении. — Пострадали три человека».

Сотрудники специальных служб доставили пострадавших в Феодосийскую городскую больницу.

Причины ДТП пока неизвестны.

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