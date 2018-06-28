Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области запрещено посещать донские леса. Ограничения связаны с высоким классом пожароопасности, установленным в регионе, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии 28 июня.

Donland.ru Пепелище

Посещать донские леса могут патрулирующие бригады, спасатели и спецтехника в случае возникновения пожара. Специалисты также напоминают, что ни в коем случае нельзя выжигать сухую растительность и мусор. Мораторий продлится до 9 июля, но, как показывает практика, по истечении этого срока ограничения продлят.

В донском ведомстве напомнили, что основной причиной пожара становится человеческий фактор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, год назад в Ростовской области от пожара пострадал один из самых богатых лесов — территорию Усть-Донецкого лесничества. В регионе в связи с этим было введено чрезвычайное положение. Огнём было выжжено более 4,5 тыс. гектаров зелёных насаждений. Справиться с пламенем не удавалось несколько суток.

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