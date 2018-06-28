Анкара, 28 июня, 2018, 11:43 — ИА Регнум. В Турции после 21 месяца заключения освобожден журналист Мехмет Алтан, приговоренный к пожизненному сроку за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года, пишет газета Le Figaro.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Освобождение

28 июня суд в Стамбуле принял решение об условно-досрочном освобождении Алтана, не отменив обвинительный приговор. Журналисту запрещено покидать территорию страны, также он должен регулярно сообщать властям о своем местонахождении.

Международные правозащитные НПО боролись за освобождение Мехмета Алтана, 65-летнего ведущего политического ток-шоу, с момента его ареста. Весной этого года Европейский суд по правам человека постановил, что права журналиста была нарушены.