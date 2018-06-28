Исламабад, 28 июня, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Пакистан сталкивается с острым дефицитом воды, вызванным падением уровня воды во многих частях государства, в особенности в озере Раваль, сообщает 28 июня Anadolu.

Засуха. Такыр

«Уровень воды в озере полностью зависит от реки Коранг. Из-за сокращения осадков в стране, река не может снабжать водоем», — говорится в заявлении местной администрации.

Напомним, Пакистан серьезным образом зависит от сезонов дождей, которые порой наносят непоправимый ущерб сельскохозяйственным угодьям, однако в периоды засухи, последствия становятся не менее катастрофичными.