Москва, 28 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что был потрясён тем, что о нём написали после матча Нигерия — Аргентина. Об этом сообщает Marca.

Soccer.ru Диего Марадона

«Я был потрясён тем, что писали обо мне. Носилки, машины скорой помощи — всё это ложь и не имеет отношения к реальности», — сказал Марадона.

Он также добавил, что о нём очень хорошо позаботились, и он прекрасно себя чувствует.

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Напомним, во время матча группового этапа чемпионата мира между сборными Нигерии и Аргентины Диего Марадона почувствовал себя плохо, после чего ему оказывали помощь врачи.

Кроме того, появилась информация, что Марадона был госпитализирован. Однако он сам позже это опроверг.

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