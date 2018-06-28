Елец, Липецкая область, 28 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В городе Елец возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца, который скончался в процедурном кабинете во время сбора крови. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Кете Кольвиц. Женщина с мёртвым ребёнком. 1903

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2018 года родители шестимесячного ребенка обратились к участковому педиатру с жалобами на недомогание сына, которое длилось почти две недели. Педиатр без оказания какой-либо медицинской помощи выдала направление на сдачу анализов. На следующее утро в процедурном кабинете, когда у ребенка пытались взять кровь на анализ, он потерял сознание и так и не пришел в себя. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, специалисты изучают медицинскую карту младенца. Ход расследования на особый контроль взял руководитель СУ СК России по Липецкой области. Собственную проверку организовал и региональное управление здравоохранения.