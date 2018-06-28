Москва, 28 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. В случае снижения порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа до €500 российским покупателям придется переплачивать 30% от стоимости посылки при превышении указанного порога, следует из нововведения, разработанного Минфином РФ. Об этом 28 июня сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

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В настоящее время порог для беспошлинного ввоза товаров установлен на уровне €1000 при максимальном весе посылки 31 кг.

Интернет-магазины уже получили уведомление о проекте постановления правительства РФ, в соответствии с которым с 1 июля 2018 года порог будет снижен до €500 (и 31 кг), а с 1 июля 2019 года — до €100 (и 31 кг) за одно отправление. При этом физическое лицо обяжут уплачивать пошлину в случае превышения месячной суммы покупок в размере €200.

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