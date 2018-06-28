Калуга, 28 июня, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Порядка 500 калужских пенсионеров, проживая за рубежом, получают российскую пенсию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 28 июня начальник отдела организации выплаты пенсий Отделения ПФР по Калужской области Ольга Руфова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

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По её словам, наибольшее количество калужских пенсионеров (262 человека) проживает в Германии. На втором месте по количеству калужан-пенсионеров живут в Израиле — 87 человек. На третьем месте — США, где живёт сейчас 85 калужских пенсионера. Также вышедшие на пенсию калужане проживают в Канаде, Чехии, Латвии и в ЮАР.

Как пояснила Руфова, выплата пенсии для лиц, проживающих в других странах, производится на территории РФ в рублях путём зачисления на счёт в кредитной организации либо по доверенности его представителю. В случае, если проживающий за границей пенсионер ещё продолжает работать, пенсия ему выплачивается без учёта индексации. После прекращения трудовой деятельности, пенсия будет выплачиваться в полном размере с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области выплаты получали 315,9 тыс. пенсионеров. 29 тыс. пенсионеров также получали социальную доплату.