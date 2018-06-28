Берлин, 28 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Наращивая свою обороноспособность, Североатлантический альянс должен оставаться открытым к диалогу с Москвой. Об этом 28 июня в ходе своего выступления в бундестаге заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

По словам немецкого политика, сказанным в преддверие предстоящего 11−12 июля саммита НАТО, военному блоку следует укреплять свои оборонительные возможности и, одновременно, «оставаться готовым к диалогу с Россией».

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Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс принял новую военно-воздушную стратегию, согласно которой будущие военные операции военного блока могут «впервые со времён холодной войны» столкнуться с невозможностью получить или удержать превосходство в воздухе.

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