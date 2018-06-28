Берлин, 28 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. У министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера есть запасной план на случай невозможности выработки консенсуса между ним и канцлером Ангелой Меркель по разрешению миграционного вопроса. Об этом политик заявил в эфире вечернего ток-шоу Сандры Майшбергер на немецком телевидении 27 июня.

Daphne Depasse План Б

На опасения ведущей по поводу того, что разрыв в Берлине может вызвать в Германии и Европе серьезные последствия, Зеехофер ответил:

«Я понимаю, когда вы рассматриваете возможный конец, который я не вижу. Конечно, у меня есть план «Б», но я прошу вашего понимания, здесь не место его обсуждать».

Хорст Зеехофер добавил, что не стремится к падению действующего правительства Германии и призывает подождать итогов саммита стран Евросоюза в Брюсселе, который проходит 28−29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеехофер и его партия ХСС предоставили канцлеру 14-дневний срок, чтобы попытаться найти единое европейское решение миграционного кризиса к брюссельскому саммиту.